Cade una ringhiera, ferito bambino di due anni

Un bambino di 2 anni è stato soccorso, nel pomeriggio di domenica 5 marzo, dall'equipaggio dell'elisoccorso del Friuli Venezia Giulia e dall'ambulanza proveniente da Latisana per le ferite riportate a seguito di un incidente domestico che si è verificato a Bibione.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, è rimasto ferito a seguito della caduta di una cancellata che in parte lo ha raggiunto.

È stato disposto il trasferimento in volo, in codice giallo, all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.