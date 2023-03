Si ferisce con la motozappa: muore dissanguato

POLCENIGO. È morto dissanguato, nel primo pomeriggio di sabato 4 marzo vicino alla sua abitazione, a San Giovanni di Polcenigo, Renato De Fort. Aveva 83 anni.

Era andato a fare alcuni lavori con la sua motozappa quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della locale stazione, le lame della fresa lo hanno ferito a una gamba. Fatale la lesione all'arteria femorale.

A ritrovarlo nel campo di via Cal de Ligna, quando era ormai troppo tardi, è stata la moglie, Alba Gatti.

Il medico non ha potuto che constatarne il decesso.

I coniugi De Fort avevano perso nel 2022 una figlia di 49 anni e, a inizio anni Duemila, un figlio poco più che ventenne.