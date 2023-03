Basket, i canti dei tifosi di Apu e Gesteco prima dell'inizio del derby

Una partita meravigliosa, uno show per 3.600 e passa persone con alla balaustra del Carnera, come ai vecchi tempi, decine di tifosi. Vince il derby l’Old Wild west, che supera una Gesteco che si è battuta fino alla fine. E lo spettacolo si è visto anche sulle tribune: clima bellissimo. Una festa per la pallacanestro, una festa per lo sport friulano. Niente cori contro, solo a favore (videoproduzioni Petrussi).

01:18