Pordenone, tifosi in coda per l'ingresso allo stadio

Milletrecentottanta giorni dopo. Soltanto a scriverlo fa una certa impressione. Ma è da tanto che il Pordenone mancava, in una gara ufficiale, dalla sua terra. E domenica 5 marzo il grande ritorno a casa. Che non è più il Bottecchia, profumato di storia ma troppo angusto per la serie C, bensì il rinnovato Tognon di Fontanafredda.

01:08