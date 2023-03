A Vinitaly con l’Ersa 90 aziende friulane: si punterà ancora sulla Ribolla

UDINE. Il vigneto Friuli protagonista anche quest’anno al Vinitaly, la più importante rassegna di settore, che si svolgerà dal 2 al 5 aprile.

Lo stand dell’Ersa, nello spazio del padiglione 5 del quartiere fieristico veronese, ospiterà 90 aziende e ha fatto il tutto esaurito.

Ma saranno almeno altre 30 le aziende del settore che avranno un loro stand privato. Quindi la delegazione friul-giuliana, alla fine, potrà contare su almeno 120 vignaioli, il meglio che il territorio possa esprimere.

Torneranno anche, dopo le limitazioni per il Covid che erano in vigore nel 2022, l’enoteca, dove si potrà gustare un’ampia selezione di bianchi e rossi delle varie Doc regionali e le masterclass, con lezioni specifiche dedicate alle varie tematiche.

Il filo conduttore del Vinitaly 2023 per il Friuli Venezia Giulia sarà ancora la Ribolla gialla, come conferma l’assessore regionale all’Agricoltura Stefano Zannier. «Abbiamo avuto un ottimo riscontro sulla Ribolla gialla al Vinexpo di Parigi, che si è svolto il mese scorso - spiega l’esponente della giunta Fedriga - e così continueremo a promuoverla in modo convinto e massiccio anche a Verona.

Saremo sempre al padiglione 5 dove abbiamo recuperato ulteriori metri quadrati in modo da lasciare ai produttori spazi adeguati alla loro attività con i venditori, gli importatori e gli appassionati, oltre all’enoteca Ersa e alle varie masterclass».

Tra le novità di quest’anno, la possibilità, per le aziende che sono fuori dallo stand Ersa, di fare domanda di un contributo pubblico per abbattere i costi di presenza, che ogni anno lievitano in modo considerevole.

C’è da dire inoltre che questo sarà probabilmente l’ultimo anno in cui i visitatori saranno ospitati nello stand attuale del Friuli Venezia Giulia, con le postazioni identiche in legno chiaro e i nomi di donna abbinati a ciascun settore, che ormai è diventato familiare ed è stato allestito una dozzina di anni fa.

La convenzione infatti scade quest’anno e nel 2024 potrebbero esserci dei cambiamenti nell’allestimento dello stand e nella cartellonistica. Ma si tratta di decisioni che prenderà il prossimo assessore regionale competente.

C’è da considerare che quest’anno, visto che l’inaugurazione di Vinitaly coincide proprio con la domenica delle elezioni in regione, il 2 aprile, difficilmente ci potrà essere una presenza istituzionale per il taglio del nastro.

Intanto l’Ersa si prepara alla trasferta in Germania per Prowein, dove saranno protagoniste una una sessantina di aziende del territorio.