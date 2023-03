Due auto si scontrano: quattro feriti

Quattro persone sono state soccorse dai sanitari per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto nel territorio del comune di Fiumicello Villa Vicentina.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati i Carabinieri della Compagnia di Palmanova), due vetture si sono scontrate lungo via Adriano Olivetti.

Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto l'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo e due ambulanze provenienti da Palmanova e da Cervignano.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico le quattro persone ferite che sono state trasportate: tre in codice giallo all'ospedale di Palmanova e una quarta, all'ospedale di Monfalcone.