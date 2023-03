Il cuore si ferma, militare di 45 anni salvato grazie ai colleghi e al defibrillatore

UDINE. Un uomo di circa 45 anni di età, militare del Terzo reggimento Genio guastatori di stanza a Udine, è stato soccorso – lunedì 6 marzo – all'interno della caserma Berghinz dopo essere stato colto da un grave malore cui è seguito un arresto cardiocircolatorio.

A intervenire immediatamente sono stati tre suoi colleghi che hanno chiamato il Numero unico di emergenza Nue112. Gli operatori di questa sala di primo livello hanno trasferito la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'automedica e quello di un'ambulanza, provenienti da Udine.

L'infermiera della Sores ha seguito passo passo, fornendo tutte le informazioni necessarie, le manovre di rianimazione avviate dai colleghi del militare che hanno previsto all'impiego di un defibrillatore disponibile in caserma. Il cuore del 45enne ha ripreso a battere.

I militari che hanno eseguito le manovre salvavita hanno preso parte, peraltro, nel fine settimana appena trascorso, a un corso di aggiornamento organizzato a Piancavallo, incentrato sul soccorso sanitario avanzato in emergenza in area impervia.

Gli equipaggi medico infermieristici giunti in caserma dopo poco hanno preso in carico il 45enne che è stato trasferito in codice rosso, con la massima urgenza, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Il soccorso sanitario è stato svolto in piena sinergia tra le varie componenti coinvolte, testimonia l'importanza della funzionalità del Sistema, mette in evidenza l'importanza di avviare immediatamente le manovre salvavita e la possibilità di farlo anche grazie alla disponibilità di un defibrillatore.