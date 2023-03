Addetti per negozi e ristoranti, arredatori e store manager: recruiting day per 75 posti di lavoro al Tiare e all’Ikea di Villesse

VILLESSE. Settantacinque posti di lavoro per punti vendita, negozi e ristoranti, ma anche arredatori e store manager.

Si è svolta nella mattinata di lunedì 6 marzo la presentazione del Recruiting Day organizzato in stretta collaborazione tra i Servizi per il Lavoro della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Tiare Shopping, alla presenza di Anna D’Angelo, direttore servizio interventi per i lavoratori e le imprese delle Regione, del responsabile della struttura “Servizi alle Imprese” della Regione Fvg, dell’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, e di Giuliana Boiano, direttrice di Tiare Shopping Meeting Place.

Sono 75 le posizioni ricercate per lo store Ikea e i diversi punti vendita del Centro Commerciale di Villesse, da addetti alle vendite nei settori abbigliamento e accessori, ottici, camerieri e addetti sala/bancone per le aree ristorazione, ad arredatori e store manager.

Il progetto rappresenta un aiuto concreto nella ricerca del personale a supporto delle insegne presenti all’interno del Tiare Shopping e alla comunità locale ed è un’occasione per promuovere la propria brand identity, trasferendo all’esterno i valori aziendali.

Il Recruiting Day si svolgerà in presenza martedì 4 aprile 2023 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 in un apposito spazio dedicato al Meeting Place di Villesse, in provincia di Gorizia.

Le persone interessate possono candidarsi inviando il proprio Curriculum Vitae entro martedì 28 marzo 2023 collegandosi alla seguente pagina web https://bit.ly/RAFVG2023_RecruitingDayTIARE scegliendo l’area di tuo interesse (in caso di più aree va ripetuta la candidatura), dove potranno trovare anche informazioni dettagliate relative alle posizioni aperte e al periodo di inserimento.

Per informazioni e supporto nel processo di selezione, i candidati potranno rivolgersi alla Segreteria organizzativa: e-mail servizi.imprese@regione.fvg.it - tel 0481-386609 oppure 331-2681001.

Secondo l’assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione e famiglia «la responsabilità sociale delle imprese si misura anche dalla capacità di queste di creare sinergie con le strutture della pubblica amministrazione e di interagire nella costruzione delle politiche pubbliche. Così come il rafforzamento della reputazione e dell’immagine del Servizio pubblico si nutre di iniziative come quella di oggi in cui il proficuo rapporto tra centri per l’impiego e aziende si traduce in posti di lavoro per i nostri concittadini e in attrattività del territorio per un flusso di persone provenienti da fuori Regione. L’auspicio è che questa iniziativa realizzata in collaborazione con Tiare Shopping prosegua nel solco di una cooperazione sempre più efficace».

«Siamo estremamente orgogliosi di questa iniziativa, che testimonia il nostro impegno nei confronti della comunità in cui operiamo. Con il Recruiting Day ci impegniamo a supportare i nostri collaboratori, una risorsa preziosa per noi, e tutti coloro che sono alla ricerca di un lavoro, in un’ottica di valorizzazione dei talenti», ha aggiunto Giuliana Boiano, direttrice del Tiare Shopping Meeting Place. «Ringraziamo calorosamente i Servizi per il lavoro della Regione nella realizzazione del progetto che contribuirà ad un positivo sviluppo socioeconomico, soprattutto a livello locale, tramite il reclutamento di ambiziosi professionisti».