Omicidio-suicidio di una coppia di anziani a Trieste: spara alla moglie e poi si toglie la vita con i farmaci

Li hanno trovati abbracciati in soggiorno. Lei con un colpo di pistola in testa e lui accanto, deceduto con un avvelenamento da psicofarmaci.

È accaduto questo pomeriggio di lunedì 6 marzo, in via del Ghirlandaio 14. Sul posto il Nucleo investigativo dei carabinieri del Comando provinciale di Trieste.

Si tratta di un omicidio suicidio di una coppia di ultraottantenni triestini. L'uomo, Roberto Fabris, ha ucciso la moglie Iolanda Pierazzo e poi si è tolto la vita con gli psicofarmaci.

Li hanno trovati in soggiorno, vicini. I loro corpi erano distesi uno accanto all'altra. Sul tavolo c'erano una pistola e diversi tipi di farmaci.

Avevano entrambi 84 anni e sulla porta di casa avevano lasciato un biglietto in cui chiedevano di chiamare le forze dell'ordine e spiegavano dove poter recuperare le chiavi per entrare in casa.

Sarebbe stato dunque un gesto premeditato, e probabilmente non determinato dall'impulso, quello che ha portato alla morte della coppia di anziani.

Secondo quanto si apprende, il proiettile avrebbe raggiunto la donna alla tempia, mentre per chiarire quale sostanza sia stata letale per l'anziano sarà necessario attendere il risultato dell'autopsia.

A una prima analisi non sarebbero stati rinvenuti altri fori di proiettile in casa. L'arma sarebbe stata regolarmente detenuta.

Sul posto, le forze dell'ordine sono arrivate a metà pomeriggio, verso le 16, allertate da alcuni vicini che avevano letto il cartello appeso sulla porta.

A raggiungere l'appartamento, che si trova in una zona non distante dal centro, è stato poi anche il magistrato, Antonio Montrone.

La coppia aveva un figlio. Indagini sono in corso per ricostruire il movente che ha spinto la coppia a questo gesto.