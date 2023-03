Auto esce di strada dopo un tamponamento e finisce sui tavolini di un locale pubblico: ferita una donna

UDINE. Finisce sui tavolini esterni di un locale pubblico, per fortuna fortunatamente vuoti in quel momento. Poteva avere conseguenze decisamente peggiori l’incidente verificatosi, poco prima delle 15 di martedì 7 marzo, in via Martignacco, a Udine.

Una Fiat Panda, alla cui guida si trovava un 29enne, a seguito di un tamponamento con un altro veicolo è uscita di strada terminando la sua corsa ormai fuori controllo nell’area esterna del panificio Carlet, dove ha centrato alcuni tavolini esterni riservati agli avventori. «Per fortuna in quel momento non c'era nessuno seduto a quei tavoli - il commento di Susy, una dipendente -. C'era solo una collega poco distante dalla porta d'ingresso e a lei è arrivata una scheggia, ma nulla già grave: solo un brutto spavento. Ora dovremo rifare la ringhiera, ricomprare i tavolini e le sedie danneggiate».

Trasportata all’ospedale di Udine, invece, la donna di 57 anni che si trovava sull’altro veicolo coinvolto nel tamponamento.

Sul posto la polizia locale per tutti i rilievi, gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco.