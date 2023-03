In prima linea per l'autonomia del Friuli e della montagna: morto Giovanni Battista Nassivera, ex sindaco di Forni di Sotto

FORNI DI SOPRA. E’ morto martedì 7 marzo, all’ospedale di Tolmezzo, Giovanni Battista Nassiver, ex sindaco di Forni di Sotto. Aveva 85 anni.

Artigiano nel settore della panificazione e residente a Forni di Sotto, Nassivera è stato a lungo amministratore dell'Associazione commercianti della provincia di Udine in rappresentanza dei panificatori della montagna. Nel 1975 era stato eletto consigliere provinciale del Psi.

È stato consigliere fino al 1990 e si è impegnato a lungo per l'autonomia del Friuli e della montagna.

Ha vissuto anche la stagione della ricostruzione del Friuli terremotato e dal 1980 al 1985 ha ricoperto la carica di assessore provinciale all'Agricoltura caccia e pesca nonché di vicepresidente dell'Ente tutela pesca.

Nel 1985, inoltre, ha avviato un contatto con alcuni imprenditori del vicino Cadore per verificare la possibilità di trasferire iniziative occupazionali nel settore dell'occhialeria in Carnia, iniziativa che nel 1995 si è concretizzata con la realizzazione di vari insediamenti produttivi, creando in zona oltre 500 posti di lavoro.