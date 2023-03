Donna ustionata al volto, alle braccia e al torace per un ritorno di fiamma

Una donna di 70 anni è stata soccorsa nella mattina di martedì 7 marzo per le lesioni che ha riportato a seguito di un ritorno di fiamma, nella zona di San Pietro al Natisone.

La Struttura operativa regionale emergenza sanitaria ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da San Pietro al Natisone e l'elisoccorso.

La donna è stata presa in carico dal personale medico infermieristico. Per lei è stato disposto il trasferimento all'ospedale di Verona in volo, in codice rosso.

La donna ha riportato lesioni da ustione di secondo e terzo grado al volto, braccia e torace. Cause in corso di accertamento.