Abbattuto un cedro a Udine, non c'era l'autorizzazione: paura tra i residenti

L’abbattimento di un cedro centenario tra le vie Baviera e Stiria, a due passi dall’osteria Gnagne Sese, ha movimentato la mattinata di chi stava lavorando in quella zona di Udine Sud. Martedì 7 marzo, nel momento in cui tre operai hanno dato il via alle operazioni di abbattimento, chi si trovava nel capannone adiacente si è allarmato, preoccupato che il grosso albero potesse danneggiare la struttura. Ne è nato un tam tam che ha portato alla sospensione delle operazioni per qualche ora, all’arrivo di una macchina operatrice e a un doppio sopralluogo della polizia locale.

00:26