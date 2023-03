Auto esce di strada, due feriti

SAN GIORGIO DI NOGARO. Due persone sono state soccorse nella tarda mattinata di mercoledì 8 marzo per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale verificatosi lungo la ex provinciale 80, nel tratto che prende il nome di via Palmanova, in direzione Porpetto, nel comune di San Giorgio di Nogaro.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Latisana), il conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo, che è finito in un fosso a bordo strada.

Dopo la chiamata di aiuto al numero unico Nue112, sul luogo dell’incidente è giunta un'ambulanza proveniente da San Giorgio di Nogaro, oltre all’elisoccorso, poi tornato alla base visto il rientrato allarme.

Attivati per quanto di competenza i vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo. Il personale sanitario ha assistito e trasportato le due persone ferite all'ospedale di Palmanova, con traumi giudicati comunque non gravi.

Il personale del pronto intervento sanitario è intervenuto anche a Lignano Sabbiadoro, dove un pensionato di circa 70 anni, che stava camminando lungo viale Venezia, nell'area pedonale, è stato colto da un malore ed è caduto a terra. È accaduto vicino alla chiesa di San Giovanni Bosco. L’uomo è stato assistito dall'equipaggio di un ambulanza proveniente da Latisana e trasportato all'ospedale di Latisana in codice giallo.