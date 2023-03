Con la bici contro un’auto, ciclista ferito

TAVAGNACCO. Una persona è stata soccorsa dai sanitari nella mattinata di mercoledì 8 marzo per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto a Colugna di Tavagnacco.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Udine), mentre stava pedalando in sella a una bicicletta si è scontrata con una vettura: la persona è rovinata a terra, nonostante l’impatto sia avvenuto a bassa velocità.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria, che ha inviato sul luogo dell’incidente un'ambulanza proveniente da Udine, a bordo della quale il ciclista è stato poi trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, con ferite giudicate non gravi.

Un secondo incidente stradale si è verificato poi a Pozzuolo del Friuli, lungo la strada regionale 353, all’ingresso del paese, nel tratto che prende il nome di via Quarta Genova. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, due veicoli si sono scontrati e una donna è rimasta ferita: è stata trasportata con l'ambulanza all'ospedale di Udine con ferite non gravi.