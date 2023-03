tarvisio

Calci e testate sul treno notturno, poi feriscono gli agenti con una penna: due stranieri immobilizzati con il taser e arrestati

Gli uomini della Polfer costretti a far uscire dallo scompartimento gli altri passeggeri per preservare la loro incolumità: uno degli aggressori ha usato una stilo come fosse un coltello