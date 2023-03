Idrocarburi nei canali delle campagne di Muzzana, chiazza oleosa rischia di riversarsi in laguna

Una chiazza oleosa, originata probabilmente da uno sversamento di idrocarburi, ha interessato nel pomeriggio di mercoledì 8 marzo il sistema di canali che si trova nelle campagne di Muzzana del Turgnano.

A notare la presenza della sostanza nell’acqua sono stati alcuni cittadini e, in particolare, un volontario della Protezione civile, che stava passeggiando proprio tra i sentieri a ridosso del corso d’acqua della Muzzanella, in località Pontizzo, a sud di via San Giorgio.

Immediata è scattata la richiesta di intervento della squadra comunale di Protezione civile del Comune di Muzzana del Turgnano, che ha operato fino a tarda sera con il coordinamento della Sala operativa regionale della Pc e dei vigili del fuoco, giunti a dare manforte per le operazioni mirate a contenere gli effetti dell’inquinamento delle acque.

Sul posto anche la Polizia locale e i tecnici dell’Arpa, che si sono occupati dei campionamenti dell’acqua nel tentativo di analizzare l’impatto dello sversamento. La chiazza oleosa inquinante ha interessato, per quanto è stato possibile verificare, il tratto compreso tra la strada statale 14 e il Cormor, per circa 3 chilometri di canale.

I volontari della Protezione civile si sono occupati di posizionare delle panne oleoassorbenti, barriere che consentono di filtrare le acque e raccogliere olii e idrocarburi dispersi.

“I canali del reticolo idrico di Muzzana sono caratterizzati da una elevata velocità di flusso e in poco tempo la chiazza rischia di riversarsi, tramite il Cormor, anche in laguna”, segnala il vicesindaco di Muzzana, Massimiliano Paravano.