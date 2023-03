Si scontrano due auto, ferita una donna

POZZUOLO. Incidente stradale – mercoledì 8 marzo – a Pozzuolo del Friuli, lungo la regionale 353, nel tratto che prende il nome di via Quarto Genova.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, due veicoli si sono scontrati (si è trattato di un tamponamento) e una donna è rimasta ferita. La paziente è stata poi accompagnata in ambulanza all'ospedale di Udine. Al lavoro sul posto, per la messa in sicurezza dei veicoli e della strada, i vigili del fuoco.