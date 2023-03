La sezione semiliberi e il polo culturale: ecco come sarà il nuovo carcere di Udine

Il 2022 per il garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Comune di Udine, Franco Corleone, è stato un anno ricco per la creazione di rapporti con il volontariato e le strutture del terzo settore al fine di organizzare una presenza forte nel carcere. Ma sarà il 2023 l’anno della svolta, con il cantiere ben avviato che trasformerà la struttura di via Spalato che attualmente ospita 119 detenuti. «Il lavori procedono a ritmo serrato – ha riferito Corleone presentando la relazione annuale nel Salone del popolo, a palazzo D’Aronco – e credo che in due-tre mesi avremo la sezione dedicata ai detenuti sottoposti al regime di semilibertà. Ciò consentirà di aprire uno spazio per i colloqui con i familiari molto più ampio ed efficace, dove il tempo a disposizione sarà di più ore».

