Accoltella la ex e fugge il giorno della Festa della donna: arrestato

Tentato femminicidio nella serata di mercoledì 8 marzo a Trieste, proprio nel giorno della Festa della donna. La vittima è una 45enne straniera, S.M., di origine serba, che è stata accoltellata in via del Veltro, dove abita. La donna stava tornando a casa quando è stata improvvisamente raggiunta da un uomo che l’ha assalita impugnando un coltello e l’ha colpita più volte, almeno quattro, e poi si è dato alla fuga.

Prima la fuga, poi la svolta

L’uomo, un 39enne kosovaro, è stato arrestato nella notte dalla squadra mobile di Trieste. L’uomo, una personalità definita "possessiva", incapace di accettare la fine di una relazione, si è costituito nella tarda serata ed è in carcere al Coroneo, in stato di fermo: si è costituito perché si sentiva braccato dalla polizia, che gli dava la caccia in tutta la città. Sul caso indaga il pm Pietro Montrone.

L’aggressione

L’aggressione è avvenuta verso le 21.15 e poco dopo nella zona sono subito sopraggiunte a sirene spiegate le pattuglie delle Volanti oltre all’ambulanza del 118. Nonostante le ferite e lo spavento la donna è sempre rimasta cosciente e alla scena hanno assistito anche alcuni testimoni.

Ecco perché non sembrano esserci dubbi su chi sia stato l’aggressore, come ha confermato in serata la Polizia di Stato, che sta indagando sull’agguato: ad accoltellare la donna sarebbe stato proprio l’uomo con cui lei aveva una relazione, un cittadino kosovaro. L’ex compagno, insomma.

La corsa in ospedale

Subito sono scattate le ricerche, mentre la donna, dopo i primi soccorsi da parte dell’équipe sanitaria del 118, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Cattinara, in codice rosso, ma più che altro per la dinamica dell’aggressione. La 45enne ha riportato ferite in particolare alla schiena: fortunatamente, però, i fendenti non hanno raggiunto organi vitali. La prognosi fino a ieri sera non era ancora nota, ma la donna non risulta in pericolo di vita.