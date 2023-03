Canovaccio a fuoco in cucina: soccorsa una giovane coppia

Una coppia è stata soccorsa giovedì pomeriggio in una frazione di Prata: dopo uno scenario inizialmente allarmante, in cui sembrava che uno dei due fosse rimasto ustionato in un principio di incendio, l’episodio è stato ridimensionato e i due sono stati portati in ospedale a scopo precauzionale.

Secondo una prima ricostruzione ad andare a fuoco è stato un canovaccio da cucina.

Un episodio che fortunatamente si è risolto senza gravi danni né per le persone coinvolte né per l’abitazione.

Inizialmente però lo scenario era apparso più grave, tanto da mettere in moto tutta la macchina dei soccorsi: l’allarme è scattato per una persona rimasta ustionata.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto l’automedica proveniente da Pordenone e l’ambulanza proveniente da Pordenone.

Contestualmente sono stati attivati i vigili del fuoco: al loro arrivo non c’erano né fiamme né fumo.

I pompieri hanno svolto tutte le azioni necessarie per mettere in sicurezza lo scenario. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Fontanafredda.

La coppia, marito e moglie di circa 30 anni, è stata presa in carico dal personale sanitario e trasportata a scopo precauzionale con l’ambulanza all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.