Fuga di gas in asilo, cucina inagibile: i bambini fatti uscire nel cortile

Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di giovedì 9 marzo a Udine, all’asilo Marco Volpe, per una fuga di gas che si era verificata nel locale cucina.

Il personale della scuola materna, sentendo un forte odore di gas, ha informato la direzione e chiesto aiuto al 112. Contestualmente, sono state aperte le finestre e i bambini che erano già entrati - erano passate da poco le otto - sono stati fatti uscire nel cortile.

I tecnici di HeraApsAmga sono al lavoro per risalire alle cause della perdita di gas e per riparare il guasto. Nel frattempo la cucina è inagibile.

All’asilo, dunque, non è stato possibile preparare il pranzo e quindi le famiglie sono andate a prendere i bambini tra le 12 e le 13. La direzione adesso si sta organizzando per i pasti dei prossimi giorni.