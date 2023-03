Insulti razzisti agli avversari: la prossima partita sarà a porte chiuse

Brutta aria nel girone provinciale under 19. Particolarmente grave il caso capitato durante Vivai Rauscedo-Villanova, finita 6-1.

Qui, come si legge nel comunicato del giudice sportivo, «il gruppo sostenitori della società ospitante offendeva in plurime occasioni i giocatori avversari e gli insulti avevano portata discriminatoria (scimmia)».

“Scimmia” è dunque il modo in cui si sono sentiti apostrofare, con una «connotazione discriminatoria per motivi di razza», come descritto dall’arbitro, alcuni ragazzini in campo per il club pordenonese, da parte di gente che proprio ai primati, più che alla specie umana, parrebbe far riferimento quanto a intelligenza.

Per “responsabilità oggettiva”, quindi, la formazione granata disputerà il prossimo incontro a porte chiuse, senza la “condizionale” che sino a qualche tempo fa i giudici applicavano nel caso in cui episodi a sfondo razziale capitassero per la prima volta.

I prossimi comunicati renderanno invece l’idea di quanto accaduto in Prata F.G.-Liventina San Odorico, al momento sub iudice per la «condotta tenuta dai giocatori di entrambe le squadre»: il giudice ha soprasseduto in vista di ulteriori accertamenti.

Di seguito gli altri provvedimenti. In Eccellenza, stop sino al 14 marzo per il tecnico Stocco (Chions), allontanato per proteste, e una gara a Infanti (Maniago/Vajont) e Coppola (Spal Cordovado).

In Promozione, quattro gare a Prekaj (Sacilese), espulso per ingiurie all’arbitro e spintoni e insulti a un avversario, e una a Bortolussi (Azzanese), Nicola Feletti (SaroneCaneva), Chiarotto e Luca Toffoli (Fontanafredda).

In Prima, stop sino all’11 aprile per il tecnico Englaro (Montereale), reo di bestemmie e insulti all’arbitro, e una gara a Caracciolo (San Quirino), Borghese e Rabbachin (Montereale), Boer, Bruseghin e Feltrin (Ceolini). In Seconda, due gare a Ciaccia (Zoppola) e una a Coassin (Prata F.G.), Boem (Purliliese), De Nardo (Arzino), Carraro (Cavolano), Cargnelli (Maniago), Lituri (Polcenigo/Budoia) e Singh (Vivarina). In serie C di calcio a 5, una gara ad Haddadi (Pasiano).