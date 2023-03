Investita da un’auto mentre cammina di fronte alla scuola: grave una giovane di 15 anni

CODROIPO. Una ragazzina di 15 anni, nel pomeriggio di giovedì 9 marzo, è stata investita da un’auto mentre stava camminando in via Circonvallazione Sud, proprio di fronte alle scuole superiori.

La giovane, a seguito dell’impatto, è stata sbalzata per circa due metri ed è rovinata a terra.

Sul posto, inviati dalla Centrale Sores di Palmanova, sono giunti un'ambulanza e l'elisoccorso.

La giovane è stata presa in carico dal personale medico infermieristico ed è stata trasportata in volo, in codice giallo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono serie: ha riportato un trauma cranico e alla gamba.

Sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.