Investita mentre cammina: grave studentessa di 15 anni

Stava camminando lungo via Circonvallazione Sud a Codroipo quando, all’altezza dell’attraversamento pedonale, è stata investita da un’auto: una ragazzina di 15 anni è stata ricoverata in condizioni serie all’ospedale di Udine per un trauma cranico e alla gamba.

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, verso le 17.20, proprio all’altezza delle scuole superiori del capoluogo del Medio Friuli.

Per cause ancora da accertare da parte degli agenti della polizia locale del distretto del Medio Friuli, la giovane è stata investita da una macchina, guidata da un trentenne di Bertiolo, e, a seguito dell’impatto, è stata sbalzata per circa due metri ed è rovinata a terra riportando traumi in varie parti del corpo.

Immediatamente sono scattati i soccorsi.

Sul posto, inviati dalla Centrale Sores di Palmanova, sono giunti un’ambulanza e l’elisoccorso.

La giovane è stata presa in carico dal personale medico infermieristico ed è stata trasportata in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Le condizioni della studentessa sono serie: ha riportato un trauma cranico e alla gamba.

Durante le operazioni di soccorso alla giovane si sono registrati degli inevitabili rallentamenti al traffico, lungo via Circonvallazione Sud.

Sul posto per tutti i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente stradale.