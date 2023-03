Colpito da una barra d’acciaio mentre manovra un carrello elevatore: operaio ferito

MOGGIO UDINESE. Infortunio sul lavoro, nella mattinata di giovedì 9 marzo, a Moggio Udinese. L’incidente si è verificato nella ditta A.r.t. Cart dove un operaio, un cittadino residente in Ucraina, si è ferito mentre era alla guida di un carrello elevatore.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, verso le 10 stava caricando un bancale di carta nel rimorchio di un autoarticolato quando, per cause in corso accertamento, si è verificato il distacco di una barra di alluminio, che lo ha colpito.

L’operaio ha riportato alcuni traumi, ma non è in pericolo di vita. È stato accompagnato all’ospedale di Tolmezzo.