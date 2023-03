Fuoco nell’ex cartiera, intervengono i pompieri

CAMPOFORMIDO. I vigili del fuoco sono intervenuti a Basaldella di Campoformido, nella mattinata di venerdì 10 marzo, per spegnere un incendio che si era sviluppato all’interno di quelli che una volta erano gli uffici della pesa dell’ex cartiera Romanello, in via della Roggia.

In poco tempo i pompieri sono riusciti a domare il principio di incendio e messo in sicurezza la “casetta”, che non ha subito danni strutturali. Sul posto anche la polizia locale per verificare le cause dell’accaduto.