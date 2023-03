Lavori per la terza corsia, chiusure notturne in A4 e in A28

UDINE. Notte di cantieri per la costruzione della terza corsia nel fine settimana. I lavori riguarderanno, da un lato, le rampe del Nodo di Portogruaro che interconnettono la A4 (Venezia – Trieste) con la A28 (Portogruaro – Conegliano) e dall’altra la nuova corsia di accelerazione dell’area di servizio di Fratta Sud.

Il doppio intervento verrà effettuato dalle 19 di sabato 11 marzo alle 7 di domenica 12 marzo. Per effetto di queste attività saranno in vigore alcune limitazioni:

- chi percorre la A4 provenendo da Venezia ed è diretto verso la A28 dovrà uscire a San Stino di Livenza e riprendere il percorso autostradale allo svincolo di Portogruaro

- chi percorre la A4 provenendo da Trieste ed è diretto verso la A28 dovrà uscire a Latisana e riprendere il percorso allo svincolo di Portogruaro

- chi proviene dalla A28 e deve immettersi sulla A4 in direzione Trieste o Venezia dovrà uscire allo svincolo di Portogruaro e rientrare a San Stino di Livenza (per chi deve andare a Venezia) o Latisana (per chi è diretto a Trieste)

Dalle 16 di sabato 11 marzo fino al termine dei lavori sarà inoltre chiusa l’area di servizio di Fratta Sud. Nessuna limitazione è in vigore per chi percorre la A4 ed è diretto a Trieste o Venezia.