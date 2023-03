Paga 9 mila euro per un trattore all’inserzionista che si era spacciato per un carabiniere: era una truffa

OSOPPO. Aveva deciso di comprare un trattore che aveva adocchiato su un sito di annunci gratuiti, tranquillizzato dal fatto che il venditore si era presentato come un carabinieri. Così ha contattato l’inserzionista e ha preso accordi per il pagamento: 9 mila euro in tutto.

Convinto della bontà dell’affare aveva versato la somma, effettuando due bonifici. Ma poi, del trattore, nemmeno l’ombra.

A quel punto il malcapitato, un imprenditore originario della Repubblica Ceca, ha segnalato il raggiro ai carabinieri di Osoppo: la denuncia è stata presentata nella giornata di giovedì 9 marzo. Sull’accaduto, che si presenta come l’ennesima truffa sul web, i militari hanno avviato gli accertamenti del caso.