Ivana, parrucchiera da 60 anni: "Ho visto la trasformazione delle donne"

È stato un 8 marzo particolare quello di Ivana Baldin, al lavoro nel suo salone Franck Provost di via Cosattini. Esattamente 59 anni fa iniziava la sua avventura nel mondo della cura e del benessere del capello. I primi anni a Caorle come dipendente, poi l’arrivo in Friuli da imprenditrice, con l’apertura di un salone di parrucchiera a Pordenone, in piazza XX Settembre, nel 1970, e cinque anni dopo a Udine, in piazza San Cristoforo. Oggi la donna, assieme al socio Gino Zanet, gestisce i due negozi del Città Fiera e di via Cosattini. «Riuscire a resistere per quasi sessanta’anni in questo settore – racconta – vuol dire amare moltissimo il proprio lavoro e credere in ciò che si fa. Il nostro compito è accontentare le donne che entrano nel nostro salone con un desiderio. Per riuscirci servono competenza e capacità di ascolto».(Video di Alessandro Cesare)

01:32