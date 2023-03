Fiamme in cucina al ristorante: tanto fumo, sala sgomberata

UDINE. I vigili del fuoco del comando provinciale di via Popone sono intervenuti, poco dopo le 20.30 di venerdì 11 marzo, in via Mazzini, a Udine, al ristorante braceria Grano Salis, dove in quel momento stavano cenando diversi clienti.

In cucina ha preso fuoco la cappa di aspirazione. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme.

A causa del fumo i clienti presenti al momento dell'incendio sono stati fatti uscire dal locale e hanno atteso sulla strada. Non ci sono stati feriti o intossicati.