In fiamme un gruppo elettrogeno in un’azienda: danni ingenti

PREMARIACCO. Un incendio è scoppiato, nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 marzo, poco dopo le 3, a Premariacco, in località Casali Pasch, nella sede di una società che produce energia elettrica incentivata.

Per cause di natura accidentale si è incendiato il gruppo elettrogeno alimentato a olio vegetale (colza). Le fiamme hanno interessato il motore endotermico e l'alternatore.

Il locale era isolato rispetto al resto della struttura. L'incendio, pertanto, non ha coinvolto il deposito e nemmeno i quadri elettrici ma i danni sono ingenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno operato per oltre tre ore, per la messa in sicurezza.