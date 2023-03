Scontro tra auto sulla Napoleonica, due feriti

GONARS. Scontro tra due automobili, per cause da accertare, tra Gonars e Felettis, lungo la strada regionale 252 Napoleonica, all'incrocio con via Dante. È successo poco prima delle 8 di sabato 11 marzo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti, e le forze dell'ordine per i rilievi.

Due persone sono state trasportate all'ospedale. Le loro condizioni non sarebbero particolarmente gravi. Ci sono stati rallentamenti al traffico veicolare per consentire tutte le operazioni di soccorso.