Scossa di magnitudo 3.3 con epicentro a Preone. Avvertita fino a Udine

PREONE. Scossa di terremoto, nella notte, attorno alle 4 di sabato 11 marzo, in Carnia, a Preone. Sono state numerose le segnalazioni da parte dei cittadini al Numero unico di emergenza Nue112. Non si sono registrati danni.

L'epicentro è stato localizzato 6 chilometri a sud di Preone e la magnitudo è stata valutata in 3,3 gradi della scala Richter.

Al momento la Sala operativa regionale della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, come detto, non registra danni a cose o persone. Sono state già compilate 22 schede di risentimento sismico da 18 comuni. La scossa è stata avvertita fino a Udine.

Le schede, compilate da volontari di Protezione civile, servono per comprendere il tipo di effetto che ha avuto la scossa di terremoto sul territorio, in particolare per la valutazione di eventuali danni, attivando così, se necessario, in tempi brevissimi, aiuti e interventi.