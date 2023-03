La solidità c’è, i gol arriveranno

EMPOLI. Alla resa dei conti Sottil aveva fatto bene, alla vigilia, a chiedere una prestazione in continuità rispetto a quella di Bergamo, senza mai nominare la parola vittoria. Meglio il profilo basso, senza proclami: i bianconeri non vincevano da sei partite, cioè da quella zingarata di fine gennaio in casa della Sampdoria, peraltro con il risultato sbloccato per grazia ricevuta, allo scadere.

Certo, non è che oggi (sabato 11 marzo) i bianconeri siano stati scintillanti, non fa parte del Dna di questa squadra ormai è chiaro, ma quella del Castellani è stata una prestazione concreta.

Dalla decisiva parata di Silvestri (ancora una volta) nel primo tempo, agli interventi importanti del pacchetto difensivo, ri-diventato solido, alla gara solida del centrocampo anche se Udogie nel primo tempo s’è divorato un gol.

E l’attacco? Ormai è chiaro: Success fa sportellate, ma non vede la porta; Beto lotta, ma non è un goleador. Un esempio? Beh, l’avete visto al quinto minuto di recupero dove è finito il tiro del portoghese dal limite dell’area? In fallo laterale.

Questi sono gli ingredienti nella dispensa di Sottil ,che sta giocando dal mese di novembre senza uno dei migliori giocatori offensivi della Serie A: Deulofeu. Non sostituito.

Lo rammentiamo a chi già prefigura l’ennesimo cambio di panchina a fine campionato. —

