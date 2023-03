Fuoco nello stabilimento della Munda Vis di Premariacco: i danni superano il milione di euro

Superano il milione di euro i danni causati dall’incendio divampato, nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 marzo, poco dopo le 3, nel comune di Premariacco, in località Casali Pasch, nella sede di una società che produce energia elettrica da fonti rinnovabili, la Munda Vis. Per cause di natura accidentale ha preso fuoco una centrale di cogenerazione alimentata con olio vegetale. Le fiamme hanno interessato l’intero stabile ma in particolar modo il motore endotermico e anche l’alternatore. Il locale era isolato rispetto al resto della struttura. L’incendio, pertanto, non ha coinvolto il deposito e nemmeno i quadri elettrici ma i danni sono ingenti.

