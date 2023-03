Regionali, il dibattito. L'appello di Fedriga: "Andate a votare"

Il presidente della Regione, che ha deciso di correre per un secondo mandato, ha rivolto un appello a tutti "anche se non si dovrebbe fare in campagna elettorale": andare a votare ed abbassare la soglia dell'astensionismo. "Lo dico anche ai contestatori, andate a votare, non abituiamo la nostra comunità a non partecipare alla tornata elettorale, non possiamo vivere in un deficit di democrazia". Qui l'articolo

01:08