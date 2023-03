Regionali, il dibattito. L'appello di Maran: "Votateci per reagire al declino"

La metafora del frigorifero vuoto e televisione piena è quella da cui parte il candidato del terzo Polo Maran: "Ci dicono che siamo in tantissimi ma in giro per strada non si vedono carrozzelle con i bambini. Dobbiamo batterci per reagire al declino. Per dare un futuro ai giovani che se ne vanno dalla nostra regione. Battiamoci per la modernizzazione"

