Auto va a fuoco mentre fa rifornimento al distributore

AZZANO DECIMO. Auto a fuoco durante il rifornimento a un distributore di benzina, poco prima della mezzanotte di sabato, ad Azzano Decimo: nessuna conseguenza per le persone e per la stazione di servizio, visto che le fiamme hanno interessato solo l’automobile. Cause in corso di accertamento.

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, provenienti da Pordenone e San Vito al Tagliamento, con due autopompe serbatoio e due autobotti, che in poco tempo hanno spento le fiamme per poi mettere in sicurezza l'area.