Esce di strada, l’auto prende fuoco

PAGNACCO. Il conducente di un'automobile, poco prima delle 23 di sabato 11 marzo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell'automobile ed è finito fuori strada.

È successo in via dei Brazza' a Pagnacco. La macchina ha preso fuoco ma il conducente è riuscito a uscire dall'abitacolo autonomamente e non si è reso necessario l'intervento degli operatori sanitari.

Sul posto i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere il mezzo in sicurezza.

Un altro incidente si è verificato, nella notte tra sabato 11 e domenica 12 marzo, a Bertiolo, lungo la strada provinciale 61. Anche in questo caso il conducente di una macchina è uscito di strada. La persona alla guida, subito dopo l'incidente, si è allontanata. I soccorsi, giunti sul posto, hanno trovato soltanto la vettura.