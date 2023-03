La sezione Afds fondata dagli alpini festeggia i 56 anni e guarda all’Adunata

La festa per il cinquantaseiesimo anniversario dalla fondazione, che coincide quest’anno con il rinnovo delle cariche sociali. E l’obiettivo puntato all’appuntamento di maggio, per l’Adunata nazionale che avrà Udine come teatro. La sezione Afds Alpini Riccardo Di Giusto si è ritrovata ieri, per celebrare il proprio compleanno e per consegnare le benemerenze degli ultimi quattro anni: una “coda” formatasi a causa del Covid, che dal 2020 ha impedito il ritrovo dei donatori di sangue della sezione, nata nel 1967 da un manipolo di Penne nere del locale gruppo Ana.

«Dal 2017 al 2022, nonostante le chiusure ed i lockdown degli ultimi anni, il presidente Armando Giusto, con il suo consiglio, ha portato la sezione a una continua crescita sia in numero di donatori che in numero di donazioni portandole da 87 all’anno a 130», sottolinea il presidente Andrea Chiavoni, che ha raccolto il testimone da Giusto, a sua volta successore di Gino Chiavoni, padre di Andrea e per vent’anni alla guida del sodalizio. «L’obiettivo di coloro che hanno voluto dare vita alla sezione, e anche di coloro che l’hanno portata avanti tutti questi anni, è sempre stato riconducibile al volontariato e all’atto del donare sangue, come gesto semplice ma di profondo valore», ha aggiunto il presidente nel corso del discorso pronunciato ieri mattina nella chiesa del quartiere Aurora. Prima della messa, il corteo con i labari e la deposizione di una corona di fiori all’esterno della casa natale di Riccardo Di Giusto. Alle celebrazioni ha partecipato, a nome dell’amministrazione comunale, il vicesindaco Loris Michelini.

Al termine, sono state consegnate le benemerenze ai donatori. Il diploma di benemerenza per 8 donazioni a Elisa Luis, Donatella Pravisani, Alice Boeri, Marta Vigna e Simonetta Lostuzzi; il diploma per 10 donazioni a Paolo Silvestri, Alessandro Masci e Fabio Riccardi; il distintivo di bronzo per 15 donazioni: Paola Zanor, Donatella Sacher, Letizia Follo e Francesca Fanti; il distintivo di bronzo per 20 donazioni a Fabrizio Bisortole, Delia Roland, Marco Panzalis ed Enrico Roviglio; il distintivo d’argento per 35 donazioni a Dario Paolo D’Antoni e Paolo Cuberli; il distintivo d’oro per 40 donazioni a Samantha Di Giorgio Samantha e Clelia Boiano; il distintivo d’oro per 50 donazioni a Federico Peressin e Roberto Petrei; la targa d’argento con pellicano d’oro per 60 donazioni a Claudia Facile; la targa d’argento con pellicano d’oro per 75 donazioni a Luca Spangaro e la Goccia d’oro per 100 donazioni a Roberto Boledi ed Egidio Patat.