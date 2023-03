le videoschede dei candidati

Regionali, la presentazione di Tripoli: "Sono una mamma, scendo in campo per tutelare tutti i bambini"

"Scendo in campo per tutelare i miei bambini e quelli di tutti dalla politica violenta e che ricatta". Sono queste le parole con cui ha scelto di presentarsi Giorgia Tripoli. Il confronto tra i quattro candidati presidenti della Regione – Giorgia Tripoli, Alessandro Maran, Massimiliano Fedriga e Massimo Moretuzzo – organizzato dal Messaggero Veneto e dal Piccolo a Gorizia ha messo sotto la luce dei riflettori le principali tematiche della campagna elettorale per le Regionali del 2-3 aprile

01:29