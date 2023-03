le videoschede dei candidati

Regionali, la presentazione di Moretuzzo: "Fare il sindaco mi ha insegnato come prendersi cura del territorio"

"Fare il sindaco mi ha insegnato come pianificare per il territorio. Mi candido per un diverso futuro per la nostra terra", così si è presentato il candidato del centrosinistra Massimo Moretuzzo. Il confronto tra i quattro candidati presidenti della Regione – Giorgia Tripoli, Alessandro Maran, Massimiliano Fedriga e Massimo Moretuzzo – organizzato dal Messaggero Veneto e dal Piccolo a Gorizia ha messo sotto la luce dei riflettori le principali tematiche della campagna elettorale per le Regionali del 2-3 aprile

