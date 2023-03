le videoschede dei candidati

Regionali, la presentazione di Fedriga: "Sono orgoglioso di questa comunità, insieme abbiamo superato la crisi"

Correrà per il secondo mandato Massimiliano Fedriga, il presidente della Regione in carica e candidato del centrodestra: "Gli ultimi cinque anni non sono stati semplici, ma insieme abbiamo superato la crisi. Sono orgoglioso di questa comunità", ha detto. Il confronto tra i quattro candidati presidenti della Regione – Giorgia Tripoli, Alessandro Maran, Massimiliano Fedriga e Massimo Moretuzzo – organizzato dal Messaggero Veneto e dal Piccolo a Gorizia ha messo sotto la luce dei riflettori le principali tematiche della campagna elettorale per le Regionali del 2-3 aprile

