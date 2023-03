«Un suo parente ha causato un incidente». E spillano 3.500 euro a un’anziana

Hanno telefonato a casa di un’anziana di Gemona, convincendola che un parente aveva appena causato un incidente stradale e che per evitare noie legali sarebbe stato fondamentale pagare una somma di 10 mila euro in contanti. La donna, spaventata, ha raccolto 3.500 euro che aveva in casa, ai quali ha aggiunto monili in oro e altri gioielli, consegnati a un sedicente carabiniere che si era presentato alla sua porta pochi minuti dopo la telefonata, preannunciato dalla stessa voce femminile che aveva contattato l’anziana.

Appurato che il parente non era rimasto coinvolto in alcun incidente l’ottantaduenne ha realizzato di essere stata vittima di una truffa. L’episodio è accaduto nella mattinata di lunedì 13 marzo: l’anziana ha immediatamente provveduto a sporgere denuncia ai carabinieri della stazione di Gemona.