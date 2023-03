Auto contro camion, due feriti gravi: amputato un piede a una donna

Due persone sono state soccorse dai sanitari per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto, martedì 14 marzo, poco prima delle 10, a Salt di Povoletto, lungo la ex strada provinciale 104.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si sono scontrati, in un impatto frontale, un camion e una vettura. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto due ambulanze provenienti da Udine, entrambe Als (Advanced Life Support, mezzo di soccorso avanzato con infermiere a bordo) e l'elisoccorso.

Due le persone rimaste ferite: si tratta di un uomo, trasportato con l'ambulanza in condizioni serie all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con un trauma toracico, e di una donna trasportata sempre con ambulanza Als (con il medico dell'elisoccorso a bordo) sempre all'ospedale del capoluogo friulano, in gravi condizioni per un trauma toracico, trauma cranico e una amputazione di un piede (codice rosso).

Sul posto hanno operato i vigili del fuoco con il personale sanitario. Il tratto stradale interessato dall'incidente è rimasto chiuso al traffico veicolare per consentire le operazioni di soccorso.