L’Eurotech di Amaro ha depositi per 8,3 milioni di dollari alla Svb

Eurotech, società con base ad Amaro e quotata a Piazza Affari, ha depositi per 8,3 milioni di dollari attraverso la propria controllata statunitense nella Silicon Valley Bank.

Tali somme risultano trasferite alla nuova banca "ponte” denominata Silicon Valley Bridge Bank, costituita dalla Federal Deposit Insurance Corporation (Fdic) con l'intento di salvaguardare integralmente i correntisti di Svb.

Conferme in tal senso sono pervenute ieri sera, orario della east coast, dal nuovo Ceo della banca “ponte” e precedentemente da parte della segretaria del Tesoro statunitense e dei presidenti della Federal Reserve e della Fdic.

A dimostrazione di ciò l'operatività sul nuovo conto corrente risulta attiva, rende noto l«azienda italiana di Edge computer e soluzioni per l'internet of things. Né la controllata né altre società del Gruppo Eurotech hanno altri rapporti con Svb, conclude la nota dell'azienda italiana di Edge computer e soluzioni per l'Internet of things.

Il titolo Eurotech in Borsa guadagna l'1% a fine mattinata. Bene intonata (+1,2%) anche Technoprobe l'altra società quotata a Milano che aveva fatto sapere di avere liquidità nell'istituto californiano fallito.