Maltempo, forti temporali e temperature in calo in Friuli: le previsioni

Dopo un anticipo di primavera caratterizzato dalla presenza dell'alta pressione e da un clima mite, è in arrivato una nuova perturbazione meteo. Il maltempo di oggi, martedì 14 marzo, porterà a un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Le previsioni meteo per martedì 14

Come riporta il sito dell’Osmer Fvg, in Friuli sono previste piogge diffuse moderate o abbondanti, sulle Prealpi Giulie localmente anche intense. Saranno possibili rovesci anche temporaleschi, più probabili nel tardo pomeriggio-sera.

Quota neve inizialmente a circa 1500-1700 metri, in calo in serata fin verso i 1000 metri circa. In giornata soffierà Scirocco moderato o sostenuto, specie sulla costa, dalla sera vento da nord moderato. Sulla zona montana fino al pomeriggio soffierà vento da sud-ovest, specie su Alpi e Prealpi Giulie.

Le previsioni per mercoledì 15 marzo

Ma i temporali non dureranno molto. Già dalla giornata di mercoledì, infatti, dopo alcune precipitazioni residue nella notte e al mattino, il tempo avrà un deciso miglioramento con cielo in prevalenza sereno e poco nuvoloso. Soffierà vento da nord moderato, specie nel pomeriggio, sostenuto in quota sulla zona montana.

Le previsioni per giovedì e venerdì

Meteo stabile anche nei giorni successi. Attenzione però a possibili gelate notturne causate dalle temperature minime in calo in pianura. Cielo in prevalenza sereno sulla zona montana con qualche velatura.