Protesta per i parcheggi della Procura: auto tappezzate di volantini

Nella mattinata di martedì 14 marzo sono comparsi, appoggiati sul lunotto posteriore o sul parabrezza di una ventina di automobili parcheggiate nella zona di piazza Patriarcato a Udine, sugli stalli gialli riservati alla Procura, alcuni fogli bianchi recati la scritta “Io parcheggio gratis perché lavoro in Procura”.

Una protesta da parte di qualcuno la cui identità non è nota. Le auto prese di mira sono state soltanto quelle non coperte dal raggio di azione delle telecamere di sorveglianza installate nella zona e pertanto l’identità dell’autore della protesta non è nota.