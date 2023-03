Scontro tra auto all’incrocio, due feriti

CASSACCO. E’ di due persone ferite il bilancio dell’incidente stradale verificatosi nel pomeriggio di martedì 14 marzo a Cassacco. Per cause che restano da accertare da parte delle forze dell’ordine sono entrate in collisione due auto che stavano procedendo lungo la strada provinciale 13, all'altezza dell'incrocio con i magazzini Delta.

Le condizioni dei feriti, stando a una prima valutazione da parte del personale del pronto intervento sanitario, non sono gravi. Inevitabili, invece, i disagi al traffico veicolare.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della sede stradale e la rimozione dei mezzi coinvolti e i carabinieri per i rilievi del caso.

Un altro incidente stradale si è verificato, sempre nel pomeriggio di martedì 14 marzo, a Fagagna, lungo la strada provinciale 10. In questo caso il conducente di un furgone ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada.